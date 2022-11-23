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Петербуржец получил 3 тысячи рублей штрафа за оскорбления бывшей жены
Сегодня, 14:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил 3 тысячи рублей штрафа за оскорбления бывшей жены

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Этим делом занялась прокуратура.

Органы прокуратуры наделены полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях по стотье об оскорблении (ст. 5.61 КоАП РФ). Об этом напомнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ведомстве рассказали, что в прокуратуру Выборгского района поступило обращение 35-летней местной жительницы по факту ее оскорбления.

По данным прокуратуры, в августе ее бывший муж отправил ей в мессенджере оскорбительное сообщение, содержащее неприличные выражения, что впоследствии подтверждено проведенной лингвистической экспертизой.

Прокуратура района возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении, виновному назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что петербуржец заплатит 6 тысяч рублей за оскорбление сотрудников метро.

Фото: pxhere
 

Теги: оскорбления, прокуратура, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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