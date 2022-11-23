Петербуржец получил 3 тысячи рублей штрафа за оскорбления бывшей жены

Этим делом занялась прокуратура.

Органы прокуратуры наделены полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях по стотье об оскорблении (ст. 5.61 КоАП РФ). Об этом напомнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ведомстве рассказали, что в прокуратуру Выборгского района поступило обращение 35-летней местной жительницы по факту ее оскорбления.

По данным прокуратуры, в августе ее бывший муж отправил ей в мессенджере оскорбительное сообщение, содержащее неприличные выражения, что впоследствии подтверждено проведенной лингвистической экспертизой.

Прокуратура района возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении, виновному назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что петербуржец заплатит 6 тысяч рублей за оскорбление сотрудников метро.

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