Петербуржец заплатит 6 тысяч рублей за оскорбление сотрудников метро

По данному факту было возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Мужчина заплатит 6 тысяч рублей за оскорбление сотрудников петербургского метрополитена. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Было установлено, что вечером 3 сентября 33-летний пассажир, находясь в вестибюле станции метро "Адмиралтейская", публично оскорбил двух сотрудников подземки. Работники метрополитена восприняли высказывания пассажира как оскорбления, унижающее честь и достоинство. По данному факту было возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Петербуржец по решению суда привлечен к административной ответственности в виде штрафов в общем размере 6 тысяч рублей.

Летом прокуратура добилась привлечения к ответственности пациентки, которая оскорбила врача петербургской поликлиники в Колпино. По данным прокуратуры, 47-летняя пациентка после того, как получила направление на исследование, начала нецензурно оскорблять врача при других работниках учреждения.

Фото: Piter.tv