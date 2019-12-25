Прокуратура добилась ответственности для пациентки, оскорбившей врача в Колпино

Прокуратура добилась привлечения к ответственности пациентки, которая оскорбила врача петербургской поликлиники в Колпино.

Прокуратура Колпинского района провела проверку по обращению врача поликлиники в Колпино по факту ее оскорбления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, 47-летняя пациента после того, как получила направление на исследование, начала использовать в адрес врача нецензурную брань и оскорбления при других работниках учреждения.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении правонарушительницы административное производство по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Теперь матерящейся дебоширке придется выплатить 3 тысячи рублей штрафа.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура направила дело о сбитой в прошлом году старушке.в суд.

Фото: Piter.TV