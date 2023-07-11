Петербургская прокуратура направила дело о сбитой в прошлом году старушке в суд

Петербургская прокуратура направила дело о сбитой на дороге бабушке в суд. Инцидент произошел еще в апреле прошлого года.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, еще в апреле 2022 года обвиняемый на своей иномарке, во время движения задним ходом, наехал на 82-летнюю бабушку. Она получила тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ленобласти выявила более 50 нарушений в работе аттракционов.

Видео: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга