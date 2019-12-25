Прокуратура Ленобласти выявила более 50 нарушений в работе аттракционов

Прокуратура Ленобласти провела проверку более 30 аттракционов и детских игровых комплексов региона на безопасность. О результатах рассказала пресс-служба ведомства.
Всего рейды затронули 9 районов региона (Всеволожский, Гатчинский, Кировский, Приозерский, Сланцевский, Лужский, Кингисеппский, Волховский и Сосновый Бор). В результате было найдено свыше 50 нарушений требований к техническому состоянию и эксплуатации объектов и внесено 16 актов прокурорского реагирования.
В частности, сотрудники ведомства не одобрили отсутствие регистрации надувных батутов в Кировске, а также не нашли у входа на "Колесо обозрения" в "Охта-парке" (Мистолово) таблички со сведениями о дате последней проверки и данных ответственного за неё лица. В Кингисеппском и Лужском районах также обнаружились проблемы с документами на надувные батуты.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сняли триллер о поисках маньяка.
Фото: Pxhere
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