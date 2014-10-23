В Ленобласти сняли триллер о поисках маньяка

Сериал является экранизацией произведения Ильи Бушмина "Ничейная земля".

В Ленингадской области завершились съёмки многосерийного детективного триллера "Замаячный". Сюжет рассказывает о поисках опасного маньяка, передаёт издание Spb.aif.ru.

Сериал является экранизацией произведения Ильи Бушмина "Ничейная земля". Автор написал около 20-ти детективных произведений.

Главные роли в картине исполнили Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Игорь Грабузов и Екатерина Шумакова. Первые серии выйдут на экране онлайн-кинотеатра.

Ранее мы сообщили о том, что съёмки фильма "Точка опоры" прошли в Петербурге.

Фото: Pxhere