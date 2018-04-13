Съёмки фильма "Точка опоры" проходят в Петербурге

История рассказывает об успешном человеке, попавшем в инвалидное кресло. В главных ролях – Гела Месхи, Евгения Симонова и Артём Быстров.

В Северной столице при поддержке Минкульта РФ продолжаются съёмки фильма "Точка опоры". Сюжет рассказывает историю об успешном человеке, попавшем в инвалидное кресло. Как отметили создатели проекта, картина способна прибавить уверенности в своих силах людям с ограниченными возможностями, а также вдохновить тех, кто напрямую не сталкивался с инвалидностью. На съёмочной площадке побывал корреспондент издания "Петербургский дневник".

По признанию режиссёра проекта Александра Андреева, в основу картины легла личная трагедия второго продюсера фильма, гендиректора киностудии "Три А фильм" Александра Суворова. Однако полностью документальным его назвать нельзя: скорее это социальная трагикомедия о любви к жизни и о том, что человеку необходимо вопреки всему искать счастье в каждом прожитом дне и никогда не унывать.

Александр Суворов написал сценарий на основе своей жизненной истории. И тогда было решено, что на фоне этой истории можно снять интересную картину, которая может помочь не только людям парализованным, но и всем тем, кто просто не может пока найти свою точку опоры в жизни. Нам показалось, что это очень важный фильм с точки зрения социальной, особенно если смотреть на сегодняшнее время. Думаю, мы многим можем помочь нашей картиной. На примере нашей истории люди поймут, что бывают ситуации сложнее. И из любой ситуации, пока ты живешь, можно выйти с высоко поднятой головой и стараться жить несмотря ни на что и получать удовольствие, получать счастье от жизни. Александр Андреев, режиссёра фильма "Точка опоры"

Главные роли в картине исполнили Гела Месхи, Евгения Симонова и Артём Быстров.

Ранее мы сообщили о том, что Путин назвал фильм "Вызов" прорывом в мировом кино.

Фото: Кирилл Брызгалов