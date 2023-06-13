Он подчеркнул, что съемки картины проходили в космосе и экстремальных условиях.

Президент России Владимир Путин назвал фильм "Вызов" прорывом в мировом кино. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда.

Глава государства наградил продюсера фильма Константина Эрнста, режиссера Клима Шипенко и исполнительницу главной роли Юлию Пересильд государственными наградами. Он подчеркнул, что съемки картины проходили в космосе и экстремальных условиях. Также президент отметил, что "сцены взлета, посадки и предельно сложной работы на околоземной станции завораживают отвагой и реализмом".

Ранее Песков назвал причину обвинений Запада в адрес России.

Видео: Telegram / SHOT