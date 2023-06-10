В Кремле считают, что Запад не волнует позиция России.

Обвинения со стороны коллективного Запада в адрес России в агрессивности являются попыткой скрыть нежелание недружественных стран прислушиваться к озабоченностям Москвы. Такое мнение в рамках общения с журналистом Павлом Зарубиным сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Корреспондент опубликовал в собственном Telegram-канале отрывок из телевизионной программы "Москва. Кремль. Путин". Чиновник напомнил о том, что российское руководство говорила о своих обеспокоенностях не одно десятилетие и "по нарастающей линии".

Со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле уточнили, что западные обвинения России представляют из себя прямое свидетельство тому, что они вовсе не собираются учитывать Москвы. Дмитрий Песков считает, что России придется всего добиваться самостоятельными усилиями.

В Кремле обратили внимание на материал WP об угрозе США со стороны Саудовской Аравии.

Фото и видео: Telegram / Зарубин