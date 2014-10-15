В Кремле обратили внимание на материал WP об угрозе США со стороны Саудовской Аравии

Судя по данным газеты, прошедшей осенью наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Сальман был намерен прекратить сотрудничество с Вашингтоном.

Саудовская Аравия выступает важным игроком на международных рынках и имеет право определять направления своей экономической политики без наставлений извне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя материал издания The Washington Post об угрозе США со стороны королевства.

Саудовская Аравия— суверенное государство, важный игрок на международных рынках, поэтому то государство вполне суверенно может принимать решения касаемо собственной экономики. И вряд ли кому-то, даже США, можно читать нотации нравоучения, как быть дальше. Дмттрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, газета The Washington Post разместила материал, в котором говорится о том, что прошедшей осенью наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман был намерен прекратить сотрудничество с Вашингтоном и принять строгие меры экономического характера в ответ на реакцию президента Джо Байдена на решение королевства по сокращению нефтедобычи. Газета ссылалась на некие секретные документы.

Ранее мы сообщили о том, что Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли.

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