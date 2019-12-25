В МЧС предупредили об усилении ветра в Петербурге

В Северной столице объявили штормовое предупреждение. В ближайшие часы поднимется ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Напомним, что сегодня синоптики прогнозировали сильные осадки, туман и грозы. Жителей города предупреждают об опасности на дорогах в плохую погоду. Горожанам рекомендуют не ходить под деревьями и шаткими конструкциями во время ветра.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на следующей неделе в Петербург придет холодная осень.
Фото: Pexels
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