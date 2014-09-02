На следующей неделе в Петербург придет холодная осень

Понедельник станет последним теплым днем месяца.

Стало известно, когда в Северной столице закончится бабье лето. Выяснилось, что наслаждаться теплом долго не получится. Уже во вторник в город придет сезон дождей и ветров. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей страничке в Instagram.

Неделя начнется в Петербурге с сильных осадков - их выпадет четверть от месячной нормы. В понедельник ожидается +15...+17 градусов. Подует сильный порывистый ветер. Во вторник и среду дожди будут лить реже, однако ожидается сильное похолодание. Столбики термометров покажут до +10...+12 градусов. В четверг и пятницу осадков быть не должно. Местами горожане увидят солнце. Воздух прогреется до +13 градусов.

В следующие выходные синоптик обещает обильные дожди, местами изморось и похолодание.

Ранее на Piter.tv сообщили, что гроза и туман придут в Петербург в воскресенье.

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