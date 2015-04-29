В результате происшествия никто не пострадал.

В центре Челябинска сильный ветер обрушил ремонтные леса. Об этом сообщает местный канал "Обл-ТВ".

Инцидент произошел утром 26 декабря на пересечении улицы Кирова и проспекта Ленина. Из-за сильных ветров частично обрушились ремонтные лета у одного из зданий. В результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе администрации Челябинска заявили, что территорию вокруг здания огородили. Подрядчик начал работы по восстановлению конструкции.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе.

Видео: Telegram / Смотри ОТВ