По предварительным данным, погибших нет.

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел утром 26 декабря на территории склада крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК". По данным ведомства, помещение горело изнутри по всей площади. Площадь огня составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, погибших нет.

Ранее мы сообщали, что в Ярославле ликвидировали пожар в учебном заведении.

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