В Ярославле ликвидировали пожар в учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 25 декабря на территории Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Пожар возник в подвальном помещении первого корпуса заведения. Площадь огня составила 15 квадратных метров.
Из здания эвакуировали 50 человек. На месте работали 48 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время пожар был ликвидирован.
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Видео: МЧС России
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