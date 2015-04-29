На месте работали 48 специалистов и 12 единиц техники.

В Ярославле ликвидировали пожар в учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 25 декабря на территории Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Пожар возник в подвальном помещении первого корпуса заведения. Площадь огня составила 15 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 50 человек. На месте работали 48 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время пожар был ликвидирован.

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Видео: МЧС России