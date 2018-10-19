На Маршала Блюхера мигрант сорвался со строительных лесов

Мужчина упал с высоты 6 метров.

В Красногвардейском районе Петербурга 30-летний мигрант сорвался со строительных лесов. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл вечером 19 декабря. Мужчина упал со строительных лесов с высоты 6 метров на проспекте Маршала Блюхера, д.74, к.2. Пострадавший получил ушиб лёгких, перелом позвоночника, поясницы и левой голени, а также закрытую травму груди. Мигранта в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv