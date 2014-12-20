Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды

В комитете по благоустройству работает круглосуточный телефон дежурной службы: 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях на городских улицах.

В понедельник, 13 сентября, в Петербурге закрыли парки, скверы и сады из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

С 14:00 петербуржцы не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

Ранее в городе объявили штормовое предупреждение. В ближайшие часы поднимется ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Синоптики прогнозировали сильные осадки, туман и грозы.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству