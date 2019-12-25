Сильные дожди в Петербурге вызвали жёлтый уровень опасности 10 сентября

Непогода в Северной столице продлится до десяти вечера десятого сентября.

В Санкт‑Петербурге на 10 сентября объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Причиной стали интенсивные осадки, которые прогнозируются в течение дня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение вступает в силу с 09:00 по московскому времени и будет действовать до 22:00. По данным Северо‑Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе ожидаются дожди, местами сильные. Информацию подтвердили в городском управлении МЧС.

Жителям и гостям Северной столицы рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах из‑за возможного ухудшения видимости и образования луж.

Ранее на Piter.TV: водителей Ленобласти предупредили о сюрпризах на дороге после заморозков. Холодную ночь прогнозировали во вторник.

Фото: Piter.TV