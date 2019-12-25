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Непогода задержится в Петербурге до конца дня
Вчера, 21:58
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Непогода задержится в Петербурге до конца дня

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Петербург прощается с грозой и ливнями.

В ближайшие 1–2 часа в Петербурге ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Северо-Западного УГМС, город накроют дожди и грозы, которые сохранятся до конца дня. Жителям и гостям Северной столицы рекомендуется учитывать это при выходе на улицу или возвращении с работы.

Тем не менее, метеорологи прогнозируют, что уже завтра, 1 сентября, погода изменится. Ожидается тепло и солнце. В первой половине дня в атмосфере произойдёт перестройка между двумя циклонами, благодаря чему осадки обойдут город стороной.

Ранее мы сообщили о том, что погода в Петербурге останется ясной и солнечной.

Фото: Piter.TV 

Теги: конец дня, ливни, непогода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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