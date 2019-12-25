Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Президент отметил героизм, мужество и отвагу погибшего министра.

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно). из текста указа президента РФ

9 сентября глава МЧС России Евгений Зиничев погиб под Норильском. По информации главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать кинооператора Александра Мельника, который упал с края выступа в воду. Оба мужчины не выжили.

Ранее мы сообщали, что с Евгением Зиничевым простятся 10-го сентября в Москве. Похороны министра пройдут в этот же день в Санкт-Петербурге.

Фото: МЧС России