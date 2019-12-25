Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно).
из текста указа президента РФ
9 сентября глава МЧС России Евгений Зиничев погиб под Норильском. По информации главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать кинооператора Александра Мельника, который упал с края выступа в воду. Оба мужчины не выжили.
Ранее мы сообщали, что с Евгением Зиничевым простятся 10-го сентября в Москве. Похороны министра пройдут в этот же день в Санкт-Петербурге.
Фото: МЧС России
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