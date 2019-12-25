СМИ узнали подробности гибели главы МЧС России в Норильске

Министр погиб, пытаясь спасти оператора, который поскользнулся и упал с обрыва.

Телевизионные каналы РБК и RT, ссылаясь на источники, рассказали о подробностях гибели главы российского МЧС Евгения Зиничева.

По данным главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать оператора, который упал с края выступа в воду в Красноярском крае.

Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом. Маргарита Симоньян, главред RT

Издание РБК сообщает, Зиничев погиб во время съемочного процесса, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора. По данным СМИ, ему также не удалось выжить. Трагедия произошла в ходе съемок учебного фильма для министерства.

Напомним, о смерти Зиничева 8 сентября сообщила пресс-служба МЧС России. Он находился с рабочим визитом в Норильске. Совместно с главой Красноярского края Александром Уссом министр проверил ход строительства новой пожарной части, которую планируется включить в работу в текущем году. Зиничев посетил регион в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. В ведомстве сообщили, что министр погиб "при исполнении служебного долга".

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Фото: МЧС России

