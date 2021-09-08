При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей

При взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Подмосковье обрушились конструкции трех этажей. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Трагедия произошла в девятиэтажном жилом здании в городе Ногинске в округе Богородский. В ГУ МЧС рассказали о том, что есть пострадавшие. Специалистам удалось достать из места ЧП троих человек. Из них двое были несовершеннолетними.
Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06:55.
пресс-служба экстренного ведомства
В настоящее время место происшествия исследуют представители спасательного СЦ, Центра Лидер и Центроспаса, кинологи с собаками. К работам привлечено свыше 60 человек личного состава и 24 единицы спецтехники. После взрыва в доме дальнейшего возгорания не последовало. В ГУ МЧС заметили, что поврежденными по предварительным данным считаются пять квартир.
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Фото: Telegram / РИА Новости
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