  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:56
459
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей

0 0

Спасатели достали из здания троих человек.

При взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Подмосковье обрушились конструкции трех этажей. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Трагедия произошла в девятиэтажном жилом здании в городе Ногинске  в округе Богородский. В  ГУ МЧС рассказали о том, что есть пострадавшие. Специалистам удалось достать из места ЧП троих человек. Из них двое были несовершеннолетними.

Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06:55.

пресс-служба экстренного ведомства

В настоящее время место происшествия исследуют представители спасательного СЦ, Центра Лидер и Центроспаса, кинологи с собаками. К работам привлечено свыше 60 человек личного состава и 24 единицы спецтехники. После взрыва в доме дальнейшего возгорания не последовало. В ГУ МЧС заметили, что поврежденными по предварительным данным считаются пять квартир.

Президент Путин в Благовещенске вручил государственные награды спасателям и пожарным.

Фото: Telegram / РИА Новости
Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.

Теги: взрыв газа, ногинск, подмосковье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии