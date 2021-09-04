Президент Путин в Благовещенске вручил государственные награды спасателям и пожарным

Государственные медали получили 10 человек.

Российский президент Владимир Путин в Благовещенске вручил государственные награды спасателям и пожарным. Глава государства прилетел в город после участия в Восточном экономическом форуме. Правительственные премии получили 10 человек, отличившиеся во время ликвидации последствий лесных возгораний и паводков на Дальнем Востоке.

Спасатель первого класса Дмитрий Миронов из Амурской области удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В июне текущего года мужчина эвакуировал 38 человек из зоны подтоплений в селе Черняево.

Четыре спасателя из пожарного ведомства награждены медалями "За отвагу на пожаре". Александр Захаров из Тюменской области в мае 2021 года управлял бригадой, которая смогла не допустить распространения пламени на арсенал Тюменского военно-инженерного командного училища. Действия сотрудников ведомства помогли предотвратить взрыв на объекте.Александр Панов из Челябинской области в июле спас от наступления огня два поселка. Медали также получили представители спасательной службы из Якутии Егор Захаров и Борис Кручинин.

Два представителя экстренных служб удостоены медали "За спасение погибавших": Андрей Савватеев из Забайкальского края в июне участвовал в спасении двоих детей из воды. Его коллега из Амурской области Евгений Колесников спас женщину из затопленного дома.

Государственные наградывручены и членам авиационных и авиамобильных групп Андрею Синченко и Владиславу Тену из Хабаровского края, а также Семену Пазыничу из Якутии.

Глава Якутии назвал победу над пожарами результатом управленческих решений.

Фото и видео: Krenlin.ru