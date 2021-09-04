Айсен Николаев напомнил о тушении огня в селе Бясь-Кюель.

Глава Якутии назвал победу над пожарами результатом управленческих решений. В интервью "РИА Новостям" Айсен Николаев заявил в рамках Восточного экономического форума о том, что большую часть села Бясь-Кюель удалось спасти от огня. При этом природные возгорания в регионе бушевали рядом с 46 населенными пунктами. В некоторых случаях пламя подошло менее чем на 5 км.

У нас была, можно сказать, война за тайгу. Главное, что мы продержались до тех пор, пока все-таки дожди уже пошли. Айсен Николаев, глава Якутии

Напомним, что 7 августа текущего года лесной пожар дошел до территории якутского села Бясь-Кюель, расположенного в Горном районе. Там пламя уничтожило 30 жилых зданий, а также несколько хозяйственных построек. Глава региона напомнил журналистам, что экстренные службы спасли 90% населенного пункта, а сгорело только 10%. Айсен Николаев дал поручение в краткие сроки восстановить там инфраструктуру. К середине октября для погорельцев будут отстроены новые дома за счет регионального бюджета.

Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости