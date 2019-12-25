Айсен Николаев доволен работой алмазодобывающего предприятия.

Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах. Айсен Николаев в интервью для телеканала "Россия-24" подчеркнул, что В Сахе ожидается около 65 млрд рублей по данной статье за первое полугодие. В конце августа наблюдательный совет компании, добывающей алмазы, рекомендовал дивиденды в 8,79 руб на одну акцию.

Дивиденды по итогам года будут больше, чем за весь 2018-й, 2019-й допандемийные года вместе взятые. За второе полугодие прошлого года у нас свыше 70 миллиардов рублей дивидендов. Это очень хорошие цифры. Айсен Николаев, глава Якутии

Чиновник объяснил журналистам во время Восточного экономического форума, что доволен результатами работы "Алроса". Предприятие смогло выдержать сложное кризисное время благодаря правительственным мерам поддержки. При этом организация не обвалила стоимость на товары.

Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона.

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