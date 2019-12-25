Республика превысила допандемийные показатели.

Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона. Айсен Николаев дал интервью телеканалу "Россия-24" во время участия на Восточном экономическом форуме. По данным чиновника, сейчас уровень развития региона превышает показатели 2019 года.

Наш уголь коксующийся, он востребован в мире, более того, мы сейчас видим, что якутские угли вытесняют австралийские угли очень активно на китайском рынке. Сейчас уже "Эльгауголь", они уже готовы даже начать реализацию строительства своей частной ветки необщего пользования на тихоокеанское побережье для вывоза углей. Айсен Николаев, глава Якутии

Эксперт напомнил коллегам, что в Якутии строится железнодорожная ветка необщего пользования. При этом данный проект не заменит собой необходимость модернизации БАМа. Глава региона призвал осуществить и этот проект тоже. Он напомнил, что Якутии помимо угля есть что представлять и вывозить на внешние рынки.

Путин пообещал проверить финансирование реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии.

Фото: Piter.tv