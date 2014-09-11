Петербург получил 80 млн рулей дивидендов от АО ГСМК

В бюджет Санкт-Петербурга поступили дивиденды от АО "Городская страховая медицинская компания". Город получил выплаты по итогам работы организации за 2025 год.

Бюджет Санкт-Петербурга пополнился почти на 80 млн руб. за счет дивидендов от АО "Городская страховая медицинская компания". Средства поступили по итогам деятельности организации за 2025 год, сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений города.

Решение направить всю чистую прибыль компании на выплату дивидендов принял единственный акционер общества — Санкт-Петербург. Город владеет 100% акций АО "ГСМК".

Компания входит в число крупнейших страховых медицинских организаций Петербурга. Основным направлением ее работы является обеспечение прав граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, на получение бесплатной и качественной медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС.

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Фото: Piter.tv