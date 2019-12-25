Айсен Николаев рассказал о планах подписать соглашение с "ДОМ.РФ".

Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил глава региона Айсен Николаев. Он рассказал о планах на полях Восточного экономического форума.

Мы в этом году подписываем 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей … Считаю, что это очень важный форум после перерыва, который был в 2020 году. Айсен Николаев, глава Якутии

В числе приоритетных проектов глава республики назвал соглашения с "ДОМ.РФ". и развитие жилищного строительства. С ведомством будет подписан договор об использовании инфраструктурных облигаций для создания в жилых кварталах социальной инфраструктуры: детских садов, поликлиник, больниц и школ.

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Фото: Piter.tv

