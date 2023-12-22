Полиция изъяла карабин «Сайга» и пистолеты Glock и Beretta из квартиры в Видном

Сейчас подозреваемый отправлен под стражу.

На территории Московской области российскими правоохранительными органами задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По информации от регионального управления МВД, злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичную противоправную деятельность 30-летний представитель одной из республик, находящейся в Ближнем Зарубежье. В настоящее время в его отношении ведется уголовное дело по статье 222 УК РФ. Фигурант расследования помещен под стражу. Местные оперативники провели обыск в квартире подозреваемого, в которой тот проживает вместе с сожительницей. В помещении были найдены охотничий карабин "Сайга" и два пистолета марки Glock и Beretta. В соответствии с результатами проведённой баллистической экспертизы, эти объекты представляют из себя огнестрельное оружие.

Из жилища были изъяты 270 патронов различного калибра, пригодные для производства выстрела, 3 магазина, самодельный прибор для бесшумной стрельбы (глушитель) и части оружия. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

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Фото и видео: МВД Медиа