В Рязанской области в ДТП с автобусом погиб человек

В аварии пострадали еще 13 человек.

На территории Рязанской области в смертельной аварии с рейсовым автобусом и большегрузным транспортом погиб человек, еще 13 человек получили травмы. Пострадавшими считаются пассажиры автобуса и водитель грузовика. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы МВД РФ. Известно что трагедия произошла на 300-километре автомобильной дороги федерального значения Р-22 "Каспий" Ряжского района в 04:20 утра по московскому времени (совпадает с местным).

Произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту "Астрахань - Москва", и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате ДТП водитель рейсового автобуса скончался в медицинском учреждении. пресс-служба МВД РФ по региону

Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Романов добавил, на месте происшествия в текущий момент работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства ДТП. В региональном управлении министерства по здравоохранения уведомили СМИ о госпитализации трех пациентов, а остальные получают медицинскую помощь в пункте временного размещения. Пострадавшие в ПВР будут накормлены, а затем отправлены по маршруту на другом транспортном средстве.

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Фото и видео: МВД Медиа