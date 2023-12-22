Волгоградские полицейские изъяли 23 тыс. пачек опасных сигарет на 3 млн рублей

В преступлении подозреваются трое местных жителей.

Свыше 23 тысяч пачек нелегальных сигарет на три миллиона рублей изъяли российские правоохранительные органы у трёх жителей Волгоградской области. Согласно предварительным сведениям, полученным от региональной пресс-службы МВД РФ, 66-летний мужчина приобретал у неизвестных лиц из других субъектов страны подпольную табачную продукцию. Когда он получал товар через курьерскую службу, то размещал его в собственном жилище и гаражном боксе, находящимся в Новоаннинском районе. В дальнейшем сигареты реализовывались в торговом павильоне, располагавшемся в домовладении злоумышленника. Продажа велась сообщницами злоумышленника - 64 и 37-летней женщинами.

Во время обысков в жилище и гараже подозреваемого, а также в магазине полицейские обнаружили и изъяли свыше 23 тысяч пачек немаркированных табачных изделий. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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