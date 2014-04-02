Главу МЧС Евгения Зиничева похоронят в Петербурге

Похороны состоятся 10 сентября.

С погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым простятся 10-го сентября в Москве. Похороны министра пройдут в этот же день в Петербурге. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник.

Прощание состоится на улице Ватутина.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966-го года в Ленинграде. Работал в КГБ, ФСБ, был сотрудником Службы безопасности президента, временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области. В мае 2018-го года был назначен главы МЧС.

Военный погиб 9-го сентября 2021-го года под Норильском. По данным главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать кинооператора, который упал с края выступа в воду в Красноярском крае. Оба не выжили.

Фото: МЧС России