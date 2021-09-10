Путин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым

Глава РФ прибыл в центр МЧС, чтобы проститься с Евгением Зиничевым.

Российский президент Владимир Путин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве. Траурные мероприятия проводятся в закрытом режиме в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. Кортеж лидера страны въехал на территорию объекта. Мероприятие началось в 7 часов утра. Оно разделено на несколько частей. Прощание для коллег, сослуживцев и друзей проходилось в период с 9 до 9:30 утра.

Сегодня главу ГУ МЧС похоронят на Северном кладбище в Петербурге, где упокоены его родители. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков упоминал о том, что президент не планирует присутствовать на самих похоронах.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября. Посмертно ему присвоено звание героя России за проявленное мужество, отвегу и героизм. Главе МЧС было 55 лет. Он работал в органаз государственной безопасности с 1987 года. В 1991 году чиновник получил место в службе безопасности президента. С конца июля 2016 года он перешел на пост врио Калининградской области, а с октября 2016 года по май 2018 занимал должность заместителя начальника ФСБ РФ.

Церемония прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым прошла в Москве.

Фото и видео: Telegram / LifeShot