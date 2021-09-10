Церемония прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым прошла в Москве

Сотни людей направляются к зданию ГУ МЧС, чтобы проводить Евгения Зиничева в последний путь.

Церемония прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым состоялась в Москве. Траурные мероприятия в национальном центре управления в кризисных ситуациях проходили в закрытом режиме, но многие жители города вышли на улицу, чтобы проститься с главой экстренного ведомства. С семи часов утра сотни людей, включая коллег, сослуживцев, пожарных и спасателей отправились к основному зданию ГУ МЧС, расположенного по улице Ватутина.

После прощания гроб с телом погибшего министра отправят специальным бортом МЧС в Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище, на котором также покоятся его родители.

Напомним, что трагедия произошла 8 сентября во время проведения арктических учений в Норильске. Глава МЧС бросился со скалы в воду, чтобы помочь режиссеру Александру Мельнику, который оступился на обрыве. Евгений Зиничев разбился о камни. Посмертно ему вручена награда Героя России.

В здании МЧС по Петербургу появился стихийный мемориал в память о Евгении Зиничеве.

Фото и видео: YouTube / РБК