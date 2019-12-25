В здании МЧС по Петербургу появился стихийный мемориал в память о Евгении Зиничеве

Похороны состоятся 10-го сентября в Петербурге.

В здании главного управления МЧС России по Петербургу, расположенном на проспекте Металлистов, появился стихийный мемориал в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека. Погибшего главу МЧС похоронят на Северном кладбище в Петербурге. В МЧС официально подтвердили, что с министром простятся 10-го сентября в Москве на улице Ватутина, 1. Церемония прощания пройдет с 9 до 10:30. Затем погибшего доставят в Петербург, где он и будет похоронен. Президент России Владимир Путин лично посетит церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу