Погибший в Мойке у Красного моста архитектор с ноября разыскивался как пропавший без вести

По предварительным данным, 37-летний мужчина покончил с собой, у него остались жена и две маленькие дочери.

В воскресенье в центре Петербурга из Мойки у Красного моста выловили тело мужчины. По предварительным данным, это 37-летний архитектор и дизайнер Александр, который не выходил на связь с 31 декабря 2025 года и с 13 января находился в розыске как пропавший без вести. Следственный комитет проводит проверку, предварительная причина смерти — самоубийство, сообщил 78.ru.

Как рассказала бывшая супруга погибшего Полина, мужчина родом из Риги, где у него остались родители. В Петербурге у него были только бывшая жена, ребёнок и друзья. Вместе они прожили девять лет. В прошлом году женщина неожиданно узнала, что у супруга большие долги — он брал кредиты в банках и микрозаймы, о которых она ничего не знала. После этого она подала на развод, и в ноябре они развелись, но продолжали жить вместе.

По словам Полины, сложившаяся ситуация сильно подкосила Александра — он находился в депрессии, появились проблемы с алкоголем. Мужчина много работал, пытался погасить долги. Он работал проектировщиком-архитектором — строил сауны, бассейны, спа.

В новогодний вечер — 31 декабря около 21:30 — Александр ушёл из дома, пообещав вернуться и посидеть 1 января с ребёнком. Однако не вернулся, и Полине пришлось взять ребёнка с собой на работу. Почти сразу, 2 января, она подала заявление в полицию, однако участковый заявил, что Александр подписал контракт и ушёл на СВО. Впрочем, дело о розыске передали в уголовный розыск.

Фото: Piter.TV