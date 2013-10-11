Суд арестовал девушку-подростка, обвиняемую в подстрекательстве к убийству бывшего парня в Петербурге

Она настаивает на невиновности и просила оставить её дома до ЕГЭ.

В Петербурге суд отправил под стражу на два месяца девушку-подростка, обвиняемую в подстрекательстве и пособничестве в убийстве её бывшего молодого человека. Ранее был арестован непосредственный исполнитель — 17-летний подросток, который, по версии следствия, нанёс жертве ножевое ранение, а затем прикопал тело у железнодорожной платформы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Трагедия произошла 16 марта — между двумя молодыми людьми завязалась драка из-за девушки, в ходе которой один из них ударил оппонента ножом. Пострадавший скончался на месте. После этого подозреваемый прикопал тело вблизи железнодорожной платформы. Позже он вернулся, чтобы расчленить и убрать останки, но был задержан.

В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастна девушка. По версии обвинения, она выступила подстрекательницей, заявив знакомому, что хочет отомстить бывшему парню за насилие. На судебном заседании школьница заявила, что не согласна с предъявленным обвинением. Она рассказала, что погибший вёл себя с ней очень грубо. Её отец и адвокат просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Пушкинский районный суд отправил обвиняемую в СИЗО на два месяца — до 19 мая 2026 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга