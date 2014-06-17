Подростка из Пушкина могли убить из-за слов бывшей возлюбленной

В деле о жестоком убийстве 17-летнего юноши появилась новая версия мотива. По предварительным данным, его сверстница могла оговорить погибшего перед своим новым парнем.

Стали известны возможные мотивы зверского убийства подростка в Пушкинском районе. Источники в правоохранительных органах полагают, что расправа могла произойти на почве лживых обвинений со стороны бывшей девушки погибшего. Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, 16-летний предполагаемый убийца встречался со сверстницей, которая ранее состояла в отношениях с убитым. Девушка, предположительно, сообщила своему новому избраннику, что стала жертвой издевательств со стороны бывшего парня.

Как рассказал на допросе сам задержанный, он начал разрабатывать план убийства еще в начале марта. Реализовать задуманное решили 16 марта. По предварительным данным, пара пригласила 17-летнего юношу на железнодорожную станцию Кондакопшино. Там злоумышленник нанес жертве несколько ударов ножом в живот.

После убийства подростки оттащили тело в лесополосу и разошлись по домам. На следующий день, 17 марта, молодой человек вернулся на место преступления, расчленил труп и прикопал останки. Спустя еще сутки, когда он пришел забрать оставленные орудия — ножовку и лопату, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Между тем семья погибшего сомневается в версии о любовном треугольнике. Родственники убитого сообщили, что он встречался с ровесницей на протяжении года, но не верят в то, что конфликт мог возникнуть на этой почве.

Фото: пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу