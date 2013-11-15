Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске

Похороны состоятся 10-го сентября в Петербурге.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Коллектив МЧС России выражает свои глубокие соболезнования семье и близким Евгения Николаевича. Его уход - тяжелейшая, невосполнимая утрата для ведомства и государства. Он был Настоящим Человеком с большой буквы. пресс-служба МЧС России

Погибшего главу МЧС похоронят на Северном кладбище в Петербурге. В МЧС официально подтвердили, что с министром простятся 10-го сентября в Москве на улице Ватутина, 1. Церемония прощания пройдет с 9 до 10:30. Затем погибшего доставят в Петербург, где он и будет похоронен.

Фото: МЧС РФ