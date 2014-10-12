Врач назвала количество шагов в день для снижения риска инфаркта

Реаниматолог Мария Кривега отметила, что защитный эффект для сердца и сосудов дает умеренная активность в течение 20–30 минут ежедневно. Миф о 10 тыс. шагов, по ее словам, возник как маркетинговый ход.

Реаниматолог и специалист по коррекции стресс-систем организма Мария Кривега рассказала, сколько шагов в день необходимо для снижения риска инфаркта.

По словам врача, минимальная активность, которая уже дает защитный эффект для сердца и сосудов, составляет 20–30 минут умеренной ходьбы в день или 7–8 тыс. шагов. Она подчеркнула, что распространенное мнение о необходимости проходить 10 тыс. шагов является маркетинговым ходом, а не медицинским обоснованием.

Кривега отметила, что основой здоровья сердца остаются аэробные нагрузки — ходьба, плавание, велосипед или занятия на велотренажере. Такая активность способствует нормализации артериального давления, уровня жиров в крови и чувствительности к инсулину. Исследования подтверждают, что низкая физическая активность напрямую повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист добавила, что интенсивные силовые упражнения, интервальные тренировки и соревновательные нагрузки могут представлять опасность для людей с гипертонией или ишемической болезнью сердца. В таких случаях приоритетом должна быть умеренная активность с постепенным увеличением нагрузки.

Фото: Piter.tv