Путин лично простится с главой МЧС Зиничевым

Церемония прощания состоится в Москве 10 сентября.

Президент России Владимир Путин лично посетит церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом в беседе с РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным МЧС, прощание с министром состоится 10 сентября с 7 до 9 часов утра в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, которое находится на улице Ватутина, 1. Затем погибшего доставят в Санкт-Петербург, где он и будет похоронен на Северном кладбище.

Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 9 сентября глава МЧС России Евгений Зиничев погиб под Норильском. По информации главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать кинооператора Александра Мельника, который упал с края выступа в воду. Оба мужчины не выжили.

Ранее мы сообщали, что Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Фото: МЧС России