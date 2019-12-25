В Петербурге прошли похороны главы МЧС Евгения Зиничева

В последний путь Евгения Зиничева проводили троекратным траурным салютом. Похороны прошли в закрытом режиме.

В пятницу, 10 сентября, В Петербурге главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

В московском Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ прошла церемония прощания, она была разделена на несколько частей. После этого лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Северную столицу. Также вылетели близкие Зиничева, другими бортами - сослуживцы и центральный аппарат министерства. В последний путь Евгения Зиничева проводили троекратным траурным салютом. Похороны прошли в закрытом режиме.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека.

Ранее российский турист погиб у Шакуранского водопада в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу