Российский турист погиб у Шакуранского водопада в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты

Жертвой стал житель Башкирии.

Российский турист погиб у Шакуранского водопада в абхазском селе Захаровка Гулрыпшского района. Мужчина сорвался с высоты в 40 метров. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. Известно, что жертвой случая стал житель Башкирии Алексей Ветров. Он прибыл в страну из города Белебей. Трагедия произошла днем 9 сентября.

Экстренные службы получили сигнал о бедствии около 14:15 по местному времени. К месту падения россиянина была направлена поисково-спасательная бригада. При помощи носилок специалисты транспортировали погибшего туристы до автомобильной трассы. Оттуда тело было направлено в морг Сухумской Республиканской больницы.

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Фото: Pixabay.com