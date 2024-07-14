Петербурженка предупредила туристов о сложностях отдыха в Абхазии

Долгое прохождение границы, проблемы с транспортом и связью могут испортить впечатление от поездки.

Жительница Санкт-Петербурга, недавно посетившая Абхазию, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время поездки. По её словам, уже на границе возникают первые проблемы: даже при поездке автобусом прохождение КПП может занять несколько часов. После пересечения границы туристам приходится переправляться через реку Псоу, чтобы сесть на такси или местный транспорт, что создаёт дополнительные неудобства.

Путешественница также отметила нестабильную работу связи и интернета. Купленные по пути сим-карты часто оказываются либо слишком дорогими, либо нерабочими. Кроме того, её смутил внешний облик страны — разрушенные и недостроенные здания, которые, по её мнению, негативно влияют на впечатление от поездки. Об этом сообщает МедиаПоток.

Она пришла к выводу, что Абхазия не подойдёт тем, кто привык к комфортному и предсказуемому отдыху.

Ранее сообщалось, что не менее 11 тыс. туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов.

Фото: pxhere