  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии
Сегодня, 7:52
90
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии

0 0

Гражданин РФ стал жертвой боевиков в провинции Хомс.

Российский военный погиб в сирийской провинции Хомс. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. По данным ведомства, мужчина лишился жизни при подрыве автомобиля. В момент трагедии российские военнослужащие находились на патрулировании маршрута, по которому проходит гуманитарная колонна.

В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался.

пресс-служба Минобороны РФ

Военные заметили, что семье погибшего будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка. В ТГканале "Военный обозрватель" говорится о том, что жертвой боевиков стал 45-летний подполковник Алексей Шнайдер.

Лавров: работа по отделению террористов от оппозиции в Идлибе далека от завершения.

Фото: Telegram / Военный обозреватель

Теги: бронемашина, военный патруль, хомс
Категории: Происшествия, Новости Сирии, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии