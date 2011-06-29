Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии

Гражданин РФ стал жертвой боевиков в провинции Хомс.

Российский военный погиб в сирийской провинции Хомс. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. По данным ведомства, мужчина лишился жизни при подрыве автомобиля. В момент трагедии российские военнослужащие находились на патрулировании маршрута, по которому проходит гуманитарная колонна.

В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался. пресс-служба Минобороны РФ

Военные заметили, что семье погибшего будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка. В ТГканале "Военный обозрватель" говорится о том, что жертвой боевиков стал 45-летний подполковник Алексей Шнайдер.

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Фото: Telegram / Военный обозреватель