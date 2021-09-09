Лавров: работа по отделению террористов от оппозиции в Идлибе далека от завершения

Глава МИД РФ напомнил о договоренностях с Турцией по Сирии.

Работа по размежеванию сирийской оппозиции и террористов в сирийской провинции Идлиб далека от завершения. Об этом журналистам во время пресс-конференции в Москве рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По словам спикера, единственным вариантом решить проблему в соответствии с резолюцией 2254 - завершить Анкарой выполнение договоренностей, которые главы РФ и Турции заключили несколько лет назад.

Они предполагают отмежевание нормальной, вменяемой оппозиции от террористов, прежде всего от "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной на территории РФ террористической организации). Сергей Лавров, глава МИД

Чиновник напомнил о том, что процесс был начат турецкими коллегами, но до конца так и не завершен. Вопрос регулярно прорабатывается по военным связям. Россия предлагает Турции конкретные пути решения проблем и реализации договоренностей между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Израиле не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии.

Видео: МИД России