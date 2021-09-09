Лавров: работа по отделению террористов от оппозиции в Идлибе далека от завершения

Работа по размежеванию сирийской оппозиции и террористов в сирийской провинции Идлиб далека от завершения. Об этом журналистам во время пресс-конференции в Москве рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По словам спикера, единственным вариантом решить проблему в соответствии с резолюцией 2254 - завершить Анкарой выполнение договоренностей, которые главы РФ и Турции заключили несколько лет назад.
Они предполагают отмежевание нормальной, вменяемой оппозиции от террористов, прежде всего от "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной на территории РФ террористической организации).
Сергей Лавров, глава МИД
Чиновник напомнил о том, что процесс был начат турецкими коллегами, но до конца так и не завершен. Вопрос регулярно прорабатывается по военным связям. Россия предлагает Турции конкретные пути решения проблем и реализации договоренностей между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В Израиле не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии.
Видео: МИД России
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