В Израиле не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии

Яир Лапид оценил отношения с Дамаском.

В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии. С таким заявлением в Москве выступил глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Яир Лапид. Он вышел на совместную пресс-конференцию с российским коллегой Сергеем Лавровым. Чиновник также объяснил журналистам, что на данный момент переговоры о заключении мирного соглашения с дамаском не ведутся.

Израиль не рассматривает вопрос о возвращении Голанских высот Сирии. Яир Лапид, глава МИД Израиля

Напомним большая территория Голанских высот была взята под контроль Израилем во время шестидневной войны против Сирии в 1967 году. В 1981 году Совет Безопасности ООН не признал постановление Иерусалима о том, что Голаны становятся частью территории Израиля. Единственной страной, признавшей суверенитет евреев над участком в 2019 году стали США.

Лапид: Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой.

Фото: Pixabay.com