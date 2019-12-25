Лапид: Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой

В МИД Израиля призвали не допустит новой гонки вооружений.

Глава израильского внешнеполитического ведомства рассказал, что Иерусалим не не позволит Ирану стать ядерной державой. Такое заявление министр Яир Лапид сделал на совместной пресс-конференции в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Позиция еврейского государства заключается в том, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по ядерной программе Тегерана приведет Ближний Восток к новому витку гонки вооружений.

Мы говорили о иранской ядерной программе и о той опасности, которую она представляет для всего мира... Быстро наращивается ядерная программа без надлежащего контроля. Требуется решение совета управляющих (МАГАТЭ). Яир Лапид, глава МИД Израиля

По словам министра, нельзя допустить того, чтобы ядерное оружие оказалось не в тех руках. Гость подчеркнул, что если мир не сможет с этим справиться, то Израиль готов возложить ответственность за предотвращение появления у Ирана ядерного потенциала на себя.

Напомним, что руководство МАГАТЭ заявило о том, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%. СТрана существенно расширили производственные мощности по извлечению урана, необходимого для ядерного оружия.

Лавров надеется, что встреча с главой МИД Израиля позволит укрепить отношения двух стран.

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