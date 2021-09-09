Лавров надеется, что встреча с главой МИД Израиля позволит укрепить отношения двух стран

В МИД РФ приняли главу МИД Израиля Яира Лапида.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров надеется, что встреча с коллегой из Израиля позволит укрепить отношения двух стран. Такое заявление чиновник сделал перед началом общения с гостем в Москве. Он оценил символичность рабочего визита главы МИД еврейского государства, так как он прибыл в РФ накануне 30-летия восстановления дипломатических связей между государствами.

Эти десятилетия доказали, что отношения стали зрелыми, продвинутыми, доверительными, на пользу народов. Сегодня сделаем еще один шаг в развитии этих связей, обсудим двусторонние дела, ситуацию в регионе и на международной арене. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Израильский министр Яир Лапид поблагодарил Лаврова за встречу. Он напомнил о важных для Иерусалима темах, таких как обеспечение стабильности Ближнего Востока и иранский вопрос. Он подчеркнул дружественных характер мероприятия. Чиновник уверен, что две страны связаны теплыми и плодотворными отношениями.

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Фото: МИД России