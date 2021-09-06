Лавров: Россия не будет упрашивать США возобновить работу генконсульства

Лавров напомнил об объявленном паритете и сказал, что пока работа по выдаче виз заморожена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам дипломатического персонала "никуда не движется". Он заявил, что Россия не станет упрашивать администрацию США возобновить работу генконсульства.

В понедельник, 6 сентября, глава внешнеполитического ведомства выступил перед журналистами. Он обратился к американцам с просьбой привести в соответствие с количественным составом российских дипломатов в США их учреждения здесь. По его словам, не нужно сотнями нанимать российский персонал. Дело в том, что все сотрудники сейчас выполняют исключительно дипломатические функции. Лавров напомнил об объявленном паритете и сказал, что пока работа по выдаче виз заморожена.

Это попытки неприличного давления, попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества. Сергей Лавров, МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что Россия не намерена запрещать США возобновлять работу генконсульства в Петербурге на Фурштатской улице. Однако, упрашивать Вашингтон никто не будет. Он подчеркнул, что со стороны Москвы не было запрета на функционирование этого дипломатического учреждения.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что "Северный поток -2" заработает через несколько недель.

Видео: МИД России